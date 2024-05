Domenica In, Piera Maggio e la nuova segnalazione di Denise: «Voglio sapere chi è questa minore»

Le dichiarazioni di Piera Maggio a ‘Domenica In’ da Mara Venier: «Non abbiamo mai smesso di cercare o attenzionare alcune segnalazioni in particolare, ultimamente, ce ne è un’altra… io assolutamente voglio sapere chi è questa minore che è stata fotografata all’interno di un nucleo familiare, comunque un gruppo di persone, è veramente straordinariamente somigliante a mia figlia, e ciò non significa… Quell’immagine risale a molti anni fa, quindi, non è di adesso. Stiamo cercando più o meno di individuare l’anno di quando è stata scattata e chi erano quelle persone. Attenzione, non è che mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente probabilità alta che sia mia figlia, ma ogni singola immagine che possa essere, verosimilmente, una bimba o una persona che comunque ha quelle fisionomie uguale a mia figlia, non la mettiamo da parte…»

Puntata di 'Domenica In' in onda il 12 maggio 2024

Lunedì 13 Maggio 2024

