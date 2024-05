Milena Santirocco in lacrime a Chi l'ha Visto: «Volevo uccidermi in mare, poi ho pensato non fosse il momento. Entravo nei bar per mangiare» La 54enne era scomparsa il 28 aprile ma è stata ritrovata viva domenica in provincia di Caserta







di Cristina Siciliano Federica Sciarelli durante la puntata di mercoledì 8 maggio di Chi l'ha visto ha parlato del caso di Milena Santirocco, la coreografa 54enne scomparsa il 28 aprile e ritrovata viva, sana e salva in provincia di Caserta. Quando è stata ritrovata, Milena, era ferita ai polsi e bagnata. La 54enne ha spiegato di aver tentato più volte il suicidio gettandosi nelle acque della Riserva naturale foce del Volturno, area protetta tra la provincia di Caserta e Napoli. Denise Pipitone, mamma Piera Maggio a Chi l'ha visto: «Sconvolta per le microspie trovate in casa, voglio la verità»

Le parole di Milena «Avevo deciso di togliermi la vita in mare - ha spiegato Milena a Chi l'ha visto -. «Ho iniziato a pensare a tutta la mia vita, ai miei figli - ha aggiunto -. Ho provato a immergermi nell'acqua ma poi ho pensato alle persone che mi vogliono bene e non ce l'ho fatta. L'amore per la mia famiglia ha vinto sulla disperazione. Solo in commissariato ho detto la verità. Per 24 ore non ho detto niente a nessuno. Il giorno dopo ho parlato con mia sorella». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 22:13

