Francesco Benigno risponde a Vladimir Luxuria: «Stai prendendo in giro mio figlio. Non mi puoi denunciare. Finta, peggio di Chiara Ferragni»

Continua questa diatriba che sembra non voler finire mai: Francesco Benigno ha risposto all'ultimo video di Vladimir Luxuria dove, con tono calmo e pacato, la conduttrice dell'Isola dei Famosi informava l'attore che non avrebbe sporto denuncia nei suoi confronti per rispetto di suo figlio perché «non merita le conseguenze delle tue azioni». Le offese, tuttavia, non le dimentica Vladimir e gli risponde a tono, ma conclude dicendo che non ci saranno ulteriori risposte da parte sua perché il suo unico avvocato, come dice lei stessa, sarà la sua coscienza.

Queste frecciatine hanno colpito a fondo Francesco Benigno che ha risposto dopo ore di silenzio, con un video su Facebook di 11 minuti in cui appare molto provato e arrabbiato.

La risposta di Francesco Benigno

Una risposta lunga e articolata quella di Francesco Benigno a Vladimir Luxuria. L'attore, ex naufrago, ha voluto ribadire le dinamiche della lite con il concorrente Artur. La lite finisce male e Benigno viene escluso dall'Isola, ma secondo lui, queste immagini sono state manipolate in diretta: «Mentre lui mi metteva la mano in faccia, tu Vladimir dicevi che io gli avevo messo le mani al collo».

L'attore ha poi voluto chiarire anche la posizione di Luxuria: «Tu non puoi denunciarmi perché io ho detto la verità.

«Con il tuo video, senza trucco, con la parrucca... potevi togliere anche quella così saresti stata più vera. Non pensare mai di darti alla recitazione perché talmente finta in questo video che solo quelli vicino a te possono difendere una persona che me ne ha fatte di tutti i colori. Perché hai litigato e trattato in quel modo Elenoire Casalegno? Perché hai discusso con tutti gli opinionisti? Persino con Sonia Bruganelli che condivide le tue parole contro di me, ma su di me non ha mai detto nulla... perché anche lei ha dovuto tacere? Non voglio fare neanche un accenno a Maltese. Sonia hai taciuto, ti sei fatta cucire la bocca e non è bello», continua Benigno con un attacco agli opinionisti. Nel tuo video sei finta peggio di Chiara Ferragni quando faceva il video di scuse per la questione dei pandoro, ma almeno lei ha donato un milione di euro.. tu le scuse non vuoi proprio farle», dice Benigno.

«Mi hai disturbato Vladimiro Guadagno, io ero in vacanza ad Agrigento con la mia famiglia, con i miei soldi perché l'Isola non mi ha pagato nulla, neanche al mio agente», conclude Francesco Benigno, con le urla del figlio in sottofondo, mentre ritorna alla sua vacanza.

Cosa deciderà di fare Vladimir Luxuria? Replicherà o lascerà correre?

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 10:55

