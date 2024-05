Amici 23, le pagelle della semifinale: Geppi Cucciari (10), i ballerini della Celentano (9), la rivincita di Holden (7), Nessun eliminato (2)

Marisol, Dustin, Petit, Holden, Sarah e Mida hanno superato indenni la semifinale di Amici 23 andata in onda domenica 12 maggio. Tutti e sei infatti andranno in finale, sabato 18 maggio (che ricordiamo sarà in diretta), grazie alla non scelta dei giudici. Chi gongola perché sa che porterà a casa sicuramente un premio è la maestra Alessandra Celentano. Menzione d'onore per il monologo di Geppi Cucciari tutti in piedi per lei, anche Maria De Filippi si complimenta con lei: «Sei davvero brava, lo dico davvero». Ecco le nostre pagelle.