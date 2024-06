Marisol vola a New York: «Io e Petit faremo di tutto per vederci. Sogno di ballare per Elodie e Mahmood» La ballerina a settembre volerà a New York per frequentare la prestigiosa scuola di danza Ailey School







di Cristina Siciliano Marisol Catellanos, vincitrice della categoria ballo dell'ultima edizione di Amici, si sta godendo qualche giorno di pausa prima di frequentare la prestigiosa Ailey School di New York. La sua storia d'amore con Petit (anche lui ex allievo di Amici) procede a gonfie vele e sta cercando di viversi ogni momento con il fidanzato prima della sua partenza. Le parole di Marisol «La presenza di Petit nella scuola, per me, è stata fondamentale perché emana energie positive dalla mattina alla sera - ha spiegato Marisol a SuperGuida Tv -. La ballerina infine ha aggiunto: «In futuro mi piacerebbe collaborare con artisti italiani come Mahmood ed Elodie nei loro videoclip musicali». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA