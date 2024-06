Isola, pagelle finale: Aras Senol trionfa (10), Stoppa vincitore morale (8), Peron ripescato (6) Artur guerriero (7), Vladimir Luxuria (NC)

Due mesi, svariati chili e non poche polemiche l'Isola dei Famosi chiude la sua 18esima edizione. A vincere è Aras Senol, che sbaraglia la concorrenza e dona metà del montepremi alla Fondazione di Giulia Cecchettin, beffato il super favorito Edoardo Stoppa. Per Vladimir Luxuria è stata un'edizione piuttosto difficile, doveva essere il suo trampolino di lancio e invece si è trasformata quasi in un boomerang. Professionalità indiscussa, quello che è mancato però è stata la verve che l'ha sempre contraddistinta. Ecco le nostre ultime pagelle.