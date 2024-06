La rinascita di Elliot, il meticcio senza zampe torna a scorrazzare grazie alle protesi. La commozione: «Sei un esempio da seguire»

La vita può essere ingiusta a volte, ma grazie all'aiuto di persone speciali si può trovare la luce anche nei momenti più bui. È stato così per Elliot, un dolce cagnolino meticcio che, a causa di una malformazione, non riusciva a camminare e a scorrazzare nei parchi. Fino a quando il suo caso non è stato preso dai ragazzi di The Unstoppable Dogs, un'associazione degli Stati Uniti composta da un gruppo di volontari ai quali hanno amputato gli arti e che si occupano di dare una mano ai cani con problemi fisici.

La rinascita di Elliot

Quei volontari non hanno impiegato tanto per capire che Elliot doveva essere aiutato.

«Insieme siamo più forti e insaparabili - hanno scritto sulla pagina Instagram - sei un eroe e un esempio per tutti noi, Elliot».

