Isola, Edoardo Stoppa eliminato in lacrime, un clamoroso terzo posto: «Non me lo aspettavo, ma devo accettarlo»

di Ida Di Grazia

Edoardo Stoppa è il terzo classificato dell'Isola dei Famosi. L'ex inviato di Striscia la notizia perde al televoto flash contro Aras Senol e abbandona il gioco a un passo dalla vittoria. Durante la diretta della finale di mercoledì 5 giugno Stoppa ha potuto però riabbracciare la moglie, Juliana Moreira, e salutare i suoi figli.

L'amarezza

C'è un po' di amarezza negli occhi di Edoardo Stoppa, che non ha nascosto la delusione di non aver vinto: «Non me lo aspettavo, ma devo accettarlo». È stato il naufrago perfetto sotto tutti i punti di vista, tanto che anche i bookmaker lo hanno considerato uno dei favoriti sin dalla prima puntata.

«Ho dato tutto me stesso - ha detto tra le lacrime - mi sono massacrato facendo prove con ragazzetti di trent'anni più giovani di me, ma soprattutto ho fatto vedere come sono con la famiglia, nella vita e nel lavoro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 01:33

