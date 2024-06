La finale dell'Isola dei Famosi di mercoledì 5 giugno, che abbiamo seguito in diretta su canale 5, è l'occasione ideale per dare un voto ai look. Purtroppo non c'è nessuna sorpresa eclatante, nè outfit da far girare la testa come ci avevano abituati Ilary Blasi o Alessia Marcuzzi, unica nota di merito è Elenoire Casalegno splendida che cavalca il trend del nude look come Elodie. Ecco le nostre pagelle.