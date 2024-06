Isola, Matilde Brandi torna a casa. La reazione di Manila Nazzaro: «Sei senza forze e muscoli»

di Cristina Siciliano

A un passo dalla finale, Matilde Brandi, terminata la sua esperienza all'Isola dei Famosi, si gusta il suo primo cappuccino in aeroporto a Madrid, dopo le privazioni in Honduras. L'ex naufraga, in compagnia dell'amica Manila Nazzaro si mostra felice e sorridente per il suo rientro in Italia. «Il mio primo cappuccino dopo 60 giorni - ha sottolineato l'ex naufraga -. Buonissimo».

In aeroporto

Durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, Matilde Brandi, a un passo dal sogno e dall'ultima puntata ha perso una prova con Samuel Peron e ha dovuto abbandonare definitivamente il reality. Nonostante la delusione, l'ex naufraga ha ricevuto una splendida sorpresa: ad arrivare in Honduras è stata l'amica Manila Nazzaro.

I finalisti

La finale dell'Isola dei Famosi andrà in onda domani 5 giugno in prima serata su Canale 5. Sono sei i finalisti che si contenderanno la vittoria: Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Samuel Peron, Aras Senol e l'ex vincitore di Masterchef Italia, Edoardo Franco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA