Creme solari, quali sono le migliori (e quella, costosa, da evitare): la classifica di Altroconsumo

Con l'avvento di giugno 2024, complice il bel tempo e le temperature in aumento, inizia ufficialmente l'estate. E così anche la corsa alla tintarella e l'attenzione sui prodotti in commercio per proteggere la pelle da sole e scottature. L’analisi di Altroconsumo, realizzata su 12 prodotti prodotti specifici per il viso con indice di protezione (SPF) pari o superiore a 50 presenti sugli scaffali dei supermercati in Italia, indica quali sono le creme solari migliori in commercio. L’offerta è molto variegata sia in termini di tipologia (crema, fluido, siero, ecc.) sia in termini di prezzo (si va da meno di 10 euro a oltre 40).