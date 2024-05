Isola, Dario Maltese contro Artur: «Sleale e scorretto, se si salva me ne vado». La reazione di Sonia Bruganelli

di Ida Di Grazia

Artur Dainese continua a generare polemiche fuori e dentro l'Isola dei Famosi. Il modello non è benvoluto dagli altri naufraghi perché visto come "pericoloso", infatti nonostante le nomination viene continuamente salvato dal pubblico. Anche lo studio non gli riserva belle parole e in particolare Dario Maltese che ha sperato fino all'ultimo in una sua eliminazione.

Dario Maltese show

Prima di conoscere l'esito del primo televoto della serata, Vladimir Luxuria ha chiesto agli opinionisti chi meriterebbe di restare in gioco, Dario Maltese a sorpresa si scaglia in modo molto netto contro Artur Dainese: «Ti dico chi vorrei che andasse via: Artur.

La reazione di Sonia Bruganelli

Artur Dainese ovviamente si salva e Dario Maltese finge di andare via. Sonia Bruganelli non è d'accordo con il giornalista: «Volevo dire una cosa per rispondere a Dario: Artur in realtà, secondo me è stato molto coerente perché lui dall’inizio alla fine ha dichiarato che dei concorrenti non gliene importa niente. Lui deve piacere al pubblico a casa, e ci sta riuscendo».

