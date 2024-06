Aras Senol vince l'Isola dei Famosi: «Metà del montepremi alla Fondazione di Giulia Cecchettin». Samuel Peron secondo

di Ida Di Grazia

Aras Senol è il vincitore dell'Isola dei Famosi. L'attore di Terra Amara sceglie di donare metà del suo montepremi alla Fondazione di Giulia Cecchettin: «Quando sono stato ospite a Verissimo ho visto la sua storia», ha spiegato durante la diretta della finale.

Nulla da fare per Samuel Peron ed Edoardo Stoppa che devono accontentarsi rispettivamente del secondo e terzo posto. Vladimir Luxuria ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi: «Per tutta la fiducia avuta in me, è la prima volta che conduco una diretta ma mi sono impegnata al massimo»

La finale

Edoardo Franco e Artur Dainese sono stati i primi a essere eliminati durante la diretta di mercoledì 5 giugno.

Samuel Peron è il primo ad accedere alla finalissima, Edoardo Stoppa perde al televoto flash contro Aras ed esce con non poca amarezza.

Probabilmente è una delle poche finali in cui davvero sono stati tutti meritevoli di arrivare fino in fondo. L'ultimo televoto flash è quello tra Aras e Samuel Peron, a vincere è l'attore di terra Amara.

Aras Senol, chi è

Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993, ha 30 anni, ed è un attore turco amatissimo in italia grazia al suo ruolo di Cetin Cigerci nella soap meadiaset Terra Amara (recita in ben 142 episodi). Un ruolo che gli regala un successo internazionale. Aras è laureato in Belle arti ed è anche un modello ed un ex nuotatore.

Senol appare nel cortometraggio The Journey di Ridley Scott e nel 2023 partecipa alle serie tv Kanunsuz Topraklar, Sana Soz, Aşkımız Yeter e Hayatımın Neşesi.

