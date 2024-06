Selvaggia Lucarelli risponde alla frecciata della mamma di Fedez: «Si occupi di cosa fa il figlio sotto casa della gente...»

La puntata del 4 giugno di "Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi", il nuovo programma serale di Piero Chiambretti su Rai Tre, è stata decisamente vivace e piena di colpi di scena. Tra gli ospiti in studio, la figura più attesa era Selvaggia Lucarelli: durante l'intervista condotta da Chiambretti, si è parlato approfonditamente di Chiara Ferragni, soprattutto in relazione all'ultimo libro della giornalista, intitolato "Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez".





Chiara Ferragni reagisce così alle parole di Selvaggia Lucarelli: le stories criptiche. La reazione 'karma'

La frecciata della mamma di Fedez

Ma non solo: la giornalista ha rivelato anche di avere dei sensi di colpa dopo tutto ciò che è successo alla più celebre delle influencer. Tuttavia, la mamma di Fedez, ha approfittato della situazione per lanciare delle frecciatine nei confronti di Selvaggia. Non ci resta che andare a scoprire in che senso.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA