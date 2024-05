Isola, Edoardo Franco furioso con i ladri di cibo: «Avete rubato ad un operatore pagato molto meno di noi. Vergogna»

di Ida Di Grazia

Nella dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi si torna a parlare del famoso furto di cibo ai danni di un operatore. Era aprile quando Greta Zuccarello sganciò la bomba: «Hanno rubato il cibo ai cameraman», da allora sono passate settimane ma i nomi non sono mai usciti. L'unica a pagarne le conseguenze fu Khady che confessò di aver mangiato ma non di aver rubato. Nella diretta di mercoledì 29 maggio Vladimir Luxuria ci riprova, ma nulla da fare l'omertà regna sovrana. L'unico a sbottare è Edoardo Franco, che in quei giorni non era presente.

Lo sfogo di Edoardo Franco

Nessuno dei naufraghi confessa, solo Matilde Brandi punta il dito contro Artur Dainese pur ammettendo di non averlo visto compiere il furto.

Lo studio scoppia in un applauso fragoroso, ma del colpevole neanche l'ombra.

