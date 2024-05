Ida Platano lascia Uomini e Donne, cambia look e parte (non si sa dove). Mario Cusitore: «Sono stato ingenuo, mai cattivo»

Il trono di Ida Platano è terminato nel modo peggiore: la donna ha deciso di abbandonare il programma senza una scelta. Il suo percorso è stato abbastanza travagliato e mai del tutto chiaro. I suoi sentimenti per Mario Cusitore erano chiari a tutti, ma purtroppo li ha dovuti mettere da parte dopo che in redazione sono arrivate numerosissime segnalazioni a suo carico che lo vedevano spesso in giro a fare serate in discoteca e in compagnia di altre ragazze.