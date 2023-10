Elisabetta Gregoraci da Enrico Papi per Tilt-Tieni il tempo: «Alla fine mi convinci sempre…»

di Redazione Web

Per Enrico Papi è arrivato il momento di un programma tutto suo: Tilt - Tieni il tempo: un game show che andrà in onda su Italia 1 a partire dal 15 novembre in prima serata. Il programma sarà una sorta di rifacimento di Name That Tune - Indovina la canzone.

Il reality condotto da Enrico Papi sarà un prime time televisivo con alcuni vip che prenderanno parte ad uno show che giocherà con il mondo della musica. A tale proposito, proprio nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories con una didascalia a corredo che non è passata inosservata ai suoi fan. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Una cosa è certa: Elisabetta Gregoraci si trova all'interno dei De Paolis Studio a Roma, dove si stanno tenendo le riprese del game show musicale condotto da Enrico Papi.

Subito dopo Elisabetta Gregoraci ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto con Enrico Papi ed entrambi portano gli occhiali da sole. «Alla fine mi convinci sempre». Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo dello scatto.

Cosa bolle in pentola?

Non ci resta che aspettare l'inizio del programma.

