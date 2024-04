Superenalotto, gioca dieci euro e ne vince 600mila: si cerca il fortunato vincitore

di Tito Di Persio

Maxi-vincita al Supernalotto a Controguerra, dove un fortunato scommettitore ha centrato un 5+1, più quattro 5, per una vincita totale da 595.252,71 euro con una schedina di 10 euro. Ora è caccia al vincitore, che si ipotizza sia una persona del posto. La vincita è stata centrata al Bar dello Sport, in via Amadio, e dunque in pieno centro cittadino. Controguerra ieri mattina si è risvegliata con un brulicare di eccitazione e speculazioni dopo la notizia. Nel cuore di questa pittoresca cittadina, abitata da meno di 2.200 anime, tutti cercano il fortunato. Il sorteggio di martedì ha prodotto una combinazione vincente che ha catturato l'immaginazione di tutti: 8 – 24 – 20 – 12 – 45 – 73, (con il Jolly: 4 e la Superstar: 3). Con un 5+1 e quattro 5 all'attivo. Il jackpot del Superenalotto è salito alla straordinaria cifra di 94,4 milioni di euro. L’ultima vincita con la sestina fortunata risale allo scorso 16 novembre, a Rovigo: 85,1 milioni di euro.

Chi è il misterioso vincitore

Chi sarà il misterioso vincitore? È una domanda che pungola ogni abitante di Controguerra. Si susseguono le ipotesi: potrebbe trattarsi di un volto familiare, un compagno di strada o un amico di lunga data. Il Bar dello Sport, un punto di ritrovo per gli abitanti del luogo, si è trasformato in epicentro delle congetture e delle discussioni, con tutti in cerca di indizi che possano condurre alla scoperta del fortunato vincitore.

I ringraziamenti

«Davvero non so chi sia la persona baciata dalla Dea Bendata», confessa la titolare del bar. «È vero che la mia attività è prevalentemente frequentata da persone del posto, ma siccome è l'unica ricevitoria nella zona, vengono in molti a giocare. Adesso spero che il vincitore si ricordi di noi, - aggiunge - che almeno ci offra una pizza». «È tutto uno sfottò dovunque ti giri qui, sia in municipio che in città. Tutti dicono a tutti: «Con tutti i soldi che hai vinto, ancora a lavorare stai?»», dice il sindaco di Controguerra, Franco Carletta. «Ovviamente sono felice di questa bella notizia. Mi auguro la fortunata o il fortunato sia della mia comunità e che possa sistemare oltre la sua famiglia anche qualche parente o amico bisognoso, -dice ancora il sindaco -. Ma diciamola tutta, comunque è una considerevole cifra di denaro che rientra nel mio tessuto sociale».

