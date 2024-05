​Daniele Rugani al volante della Maserati con alcol test tre volte oltre il limite, il difensore della Juve rifiuta la multa e va a processo

di Redazione web

Il difensore della Juventus Daniele Rugani sarebbe attualmente al centro di un procedimento giudiziario per guida in stato d'ebbrezza. Il calciatore sarebbe stato fermato l'estate scorsa a Torino mentre era al volante della sua Maserati e durante il controllo la polizia avrebbe accertato un tasso alcolemico di 1.54 grammi per litro di sangue, un valore tre volte superiore al limite legale consentito. A seguito di questo episodio, scrive oggi La Stampa, a Rugani sarebbe stata immediatamente ritirata la patente e il giocatore sarebbe stato denunciato a piede libero.

La multa di 5.000 euro

Daniele Rugani avrebbe avuto la possibilità di risolvere la questione pagando una multa di 5.000 euro, come sanzione proposta dal giudice con un decreto penale di condanna, ed evitare il processo tornando ad avere, dopo due anni, una fedina penale nuovamente immacolata.

Il processo

Con la richiesta respinta, Rugani dovrà ora affrontare il processo, con la prossima udienza fissata per il 23 maggio.

Venerdì 3 Maggio 2024

