Vercelli, bimbo di cinque mesi morto azzannato dal pitbull dei genitori: l'aggressione mentre era in casa con la nonna

Un bimbo di cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di proprietà dei genitori. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia di Vercelli.

A lanciare l'allarme sarebbero stati gli stessi genitori del bambino, una giovane coppia trasferita da poco in paese: secondo i primi accertamenti, il bimbo era in casa con la nonna al momento dell'aggressione. Inutili i soccorsi dell'équipe sanitaria, intervenuta con l'elisoccorso. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento rapido dei sanitari.

L'amico più fedele, il compagno di tanti giochi, che all'improvviso diventa nemico e si rivolta, ti attacca e ti ferisce. Un cane che aggredisce un bambino è per la vittima «un trauma che resta e può durare una vita. Un episodio che segna, condizionando l'atteggiamento verso il futuro che rischia di essere un futuro fatto di paura». Lo spiega all'Adnkronos Salute Claudio Mencacci, co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf) e direttore emerito di Psichiatria all'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, dopo il caso della bimba di 2 anni e mezzo ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo per i morsi di un pitbull.

Prima di lei, poche settimane fa, la morte di un piccolo di poco più di un anno azzannato a Eboli da due cani della stessa razza. «Dal punto di vista clinico - precisa lo psichiatra - le ripercussioni psicologiche sono particolarmente pesanti e persistenti se l'aggressione avviene prima dei 6 anni d'età.

