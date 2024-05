Tommaso Zorzi denuncia: «Mi hanno sequestrato in un garage, io soffro d'ansia: poteva finire malissimo»

di Cristina Siciliano

Brutta esperienza per Tommaso Zorzi. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip nelle sue Instagram stories di essere stato sequestrato e tenuto per qualche ora nel garage del palazzo dove lui affitta degli appartamenti per brevi periodi su AirBnb. «Premessa: li affitto regolarmente perché sono registrati al comune e perché è permesso dal regolamento condominiale - ha spiegato Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -. Ad alcuni condomini questo non sta bene, sono infastiditi da questo, ci pago anche le tasse»

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

«Visto che finalmente ho depositato la querela, queste sono settimane d'oro per il mio avvocato, posso raccontarvi che cosa mi è successo - ha spiegato Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -. Tre mesi fa, nel condominio dove possiedo due appartamenti che affitto regolarmente sia perché sono registrati al comune e sia perché è permesso dal regolamento condominiale, li affitto su AirBnB o come affitti brevi regolarmente. Ad alcuni condomini questo non sta bene, sono infastiditi da questo, ci pago anche le tasse. Questa è la premessa».

«Io e un'altra persona che fa l'architetto ci trovavamo fuori e non avevo le chiavi per accedere - ha continuato -. Io non volevo accedere negli appartamenti ma nel cortile interno del palazzo dove ci sono i garage e volevo mostrare una cosa a questo amico architetto da questo cortile dove si vede la facciata interna.

Tommaso Zorzi ha spiegato: «Era un sabato quindi non ci stava il custode. Io sono rimasto lì un paio di ore e poi è passata la congiunta del portinaio che mi ha aperto. Questa persona si è beccata una denuncia per sequestro di persona. Avrei potuto sentirmi male dato che soffro di ansia. Ho dovuto fare denuncia contro ignoti poiché non conosco il nome di questo condomino. Quando l'ho incontrato gli ho chiesto le generalità per la denuncia e mi ha risposto "se vuoi denunciare, il mio nome te lo devi sudare". Alla prossima assemblea condominiale mi dovrò presentare con il mio avvocato».

«Vi sembra normale che un condomino sequestra una persona nel garage perché non gli sta bene che faccia AirBnb? Ha sequestrato anche la persona che era con me, un testimone - ha concluso -. Essere chiusi contro la propria volontà soprattutto per me che soffro di ansia è orribile».

