Allegri, la denuncia del direttore di "Tuttosport" Guido Vaciago: «Da Max insulti e spintoni, mi ha detto 'ti strappo le orecchie'»

Massimiliano Allegri si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus contro l'Atalanta. Dopo aver alzato il primo trofeo della sua seconda avventura in bianconero, il tecnico avrebbe avuto uno scontro, tra gli altri, anche con il direttore di "Tuttosport" Guido Vaciago. A raccontare la sua versione dei fatti è stato il giornalista, che ha pubblicato un articolo sul quotidiano che dirige. Ecco cosa ha detto.

La versione di Vaciago

«Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me - dice Vaciago - "Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda.

