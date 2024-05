Franco Di Mare morto, l'omaggio della Rai: questa sera in tv «L'angelo di Sarajevo»

di Ida Di Grazia

In ricordo di Franco Di Mare, il giornalista scomparso all'età di 68 anni, questa sera, venerdì 17 maggio 2024, la Rai cambia il suo palinsesto per mandare in onda alle 21.20 su Rai 2 "L'Angelo di Sarajevo", con Beppe Fiorello. Il film è tratto dal romanzo del giornalista «Non chiedere perché», e racconta la storia vera dell'adozione della figlia, Stella.

Fu lo stesso Fiorello a proporre l'idea di trarne un film: «Sono rimasto folgorato da questa storia così immensa. Franco Di Mare - raccontò in occasione della presentazione della fiction in due puntate andata in onda nove anni fa - mi ha regalato un pezzo della sua vita. Ho interpretato grandi eroi ma anche uomini di strada, ogni essere umano ha una storia bellissima da raccontare e in questa fiction c’è un grande paradosso che mi ha travolto: la guerra di solito distrugge le visite e qui invece è nata una famiglia, è nato un padre, è nata una figlia».

Di cosa parla il film di Franco Di Mare

Luglio 1992, con la ferita di un matrimonio che sta fallendo, Marco De Luca (Interpretato da Beppe Fiorello ndr), giornalista televisivo di successo, viene inviato a Sarajevo per raccontare l'orrore della guerra che si sta consumando.

Quando, durante un servizio sull'orfanotrofio bombardato, Marco trova quella bambina, sente nascere dentro di sé un desiderio di paternità mai provato. Con un gesto irrazionale il giornalista decide di salvare Malina e portarla in Italia. Le difficoltà, naturalmente, non mancheranno: la situazione della città sotto assedio, il pericolo di un micidiale cecchino, gli ostacoli dell'ambiguo colonnello Babic e l'insicurezza di riuscire a fare il padre.

Marco andrà comunque avanti coinvolgendo nella sua crociata personale l'amico cameraman Romano, il driver Kemal e la giornalista responsabile dell'Eurovisione Karen trovando una validissima collaborazione anche nell'istituzione umanitaria di Maria Teresa Giovannelli. Sfidando ogni pericolo, Marco andrà alla ricerca dei genitori di Malina avventurandosi in un viaggio doloroso verso il villaggio di Visegrad, dove insieme a Romano e a Kemal saranno testimoni delle barbarie perpetrate dalle milizie.

