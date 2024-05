Franco Di Mare è morto a 68 anni: il giornalista Rai aveva un tumore raro ai polmoni causato dall'amianto

È morto Franco Di Mare. Il suo arbitro, alla fine, ha fischiato: non ce l'ha fatta ad arrivare al suo compleanno. Napoletano, nato l'8 luglio 1955, giornalista, ex inviato, scrittore, aveva 68 anni ed era affetto da un mesotelioma. Di Mare se n'è andato «abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie», ha annunciato la famiglia in una nota. «Ciao Frà, con te va via un pezzo di me», ha scritto il fratello Gino su Facebook.

L'ultima apparizione di Di Mare è stata a Che Tempo Che Fa, in collegamento da casa con Fabio Fazio. Proprio durante l'ospitata, il giornalista Rai aveva annunciato al mondo il cancro che lo ha colpito, il mesioteloma . «Questo tubicino che mi corre sul viso - aveva spiegato al conduttore in diretta - è un tubicino legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell’aria e si prende tramite la respirazione di particelle di amianto. Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce». Anche se la speranza era ancora viva: «Come dice Boskov "La partita finisce quando arbitro fischia" e il mio arbitro non ha fischiato ancora».