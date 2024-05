Amici 23, finale: non solo Holden, anche Petit ha un parente famoso. Ecco chi è

di Ida Di Grazia

Sabato 18 maggio in diretta su canale 5 andrà in onda la finale di Amici 23. Sei i talenti in gara e tra loro ci sono due "figli di". Il primo, il più noto e anche il più criticato per questo, è Holden (vero nome Joseph Carta), figlio di Paolo Carta, produttore discografico e marito di Laura Pausini. Il secondo è Petit, vero nome Salvatore Moccia, che ha in famiglia una "zia" molto speciale e conosciuta al pubblico italiano.

Chi è la zia di Petit

La zia famosa di Petit sarebbe Nadia Rinaldi. Attrice italia che si è palesata via social in occasione del compleanno del finalista di Amici lo scorso 23 agosto quando sulla pagina Instagram del cantante gli ha fatto gli auguri: «Amore di zia, tantissimi auguri di buon compleanno, ti auguro tutto ciò che desideri, sei un ragazzo speciale, di una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni e progetti prendano forma il più presto possibile».

Ma c'è un ma, perché Nadia Rinaldi non è proprio zia intesa in senso letterale, a svelare il loro legame è stata l'attrice un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv.

Il legame tra Petit e Nadia Rinaldi

Nell'intervista Nadia Rinaldi ha spiegato che Petit è il figlio della sua migliore amica Veronique, mamma del cantante: «Con Veronique ci conosciamo da sempre, viviamo entrambe all’Eur a Roma.

Cosa dicono i pronostici sulla finale

In una serata che presenta sei concorrenti in gara, il favorito per il successo dell’edizione 2023/24 resta il cantante Petit, visto vincente a 1,80 su Snai e Planetwin365, con Sarah, vicina all’eliminazione nella scorsa settimana, seconda tra 2,20 e 2,25 volte la posta. Terza invece la prima ballerina in lavagna, Marisol, offerta a 3,50, con Holden sceso quarto nella graduatoria a 6 volte la posta. Passano in doppia cifra Dustin - altro ballerino in gara – lontano a 14, con Mida ultimo per i bookie, nonostante il grande successo con “Rossofuoco”, a quota 25.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 16:04

