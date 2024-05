Allegri esonerato subito dalla Juventus? «Riflessioni in corso, atteggiamenti non in linea». Cosa sta succedendo

Lo sfogo di Massimiliano Allegri nel post partita con l'Atalanta potrebbe costargli caro. La dirigenza della Juventus starebbe infatti valutando l'idea di esonerarlo subito anziché aspettare la fine della stagione (a fine campionato mancano soltanto due giornate). Galeotti alcuni presunti gesti poco piacevoli nei confronti del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: come si vede nelle immagini della premiazione della Coppa Italia vinta dai bianconeri - la quinta in carriera per Allegri, un record - Max si sarebbe infatti rivolto all'ex ds del Napoli quasi per chiedere di lasciare il palco, con chiari gesti della mano.