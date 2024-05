Fedez-Iovino, Myrta Merlino a Pomeriggio 5: «Ho parlato con lui, ha ammesso che c’era e c’è stata tensione»

di Cristina Siciliano

Continuano le indagini sul caso Fedez- Cristiano Iovino. Grazie alle immagini della telecamera di sicurezza del locale The Club di Milano sono emersi nuovi dettagli: si vede Fedez che, visibilmente alterato, viene calmato e allontanato dal locale. E con lui c'era il bodyguard-ultrà milanista Christian Rosiello. Di questo si è parlato anche in studio da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La conduttrice ha spiegato apertamente di aver parlato con il rapper il quale ha confessato che c'è stato «un momento di grande tensione al locale».

Fedez, il video della rissa con Iovino alla discoteca The Club di Milano: la foto del personal trainer con le ferite sul volto

Le parole di Myrta Merlino

«Io ho parlato con lui e a me in realtà ha detto che lui c’era al The Club e che c’è stato un momento di grande tensione con Cristiano Iovino - ha spiegato Myrta Merlino a Pomeriggio 5 -. Una tensione a tal punto che il suo bodyguard, che è venuto qui l’altro giorno da noi in diretta, li ha dovuti portare fuori tutti e due e poi sono stati anche allontanati. In realtà è il dopo che resta ancora molto misterioso.

La giornalista Candida Morvillo in collegamento ha spiegato che esistono due video diversi: uno con le immagini dell'esterno del locale e l'altro preso dalle telecamere di sorveglianza del palazzo dove abita Cristiano Iovino. «I video che lo ritraggono quella notte sono due - ha spiegato la giornalista -. Uno è quello del frame pubblicato oggi dal Corriere della Sera e che immortala Fedez al The Club. Quelle sono immagini nitide e si vede che Fedez c’era. L’altro video è quello che non si è ancora visto ed è fatto in via Trainao dove c’è stato il pestaggio di Iovino. Lì Fedez dice che non c’era. Pare si tratti di un video con immagini molto meno nitide. Quello è il video di cui ha parlato Fedez che ha detto che la pioggia aveva sporcato la telecamera».

