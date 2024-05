Fedez, Ludovica Di Gresy è la nuova fidanzata? Lei rompe il silenzio: «Ci frequentiamo da fine febbraio ma...»

Si sono conosciuti a fine febbraio da Cipriani, locale in della Milano bene, tramite amici comuni. Lui si era appena separato da Chiara Ferragni, lei era lì con alcune amiche. «Mi è stato subito simpatico - racconta Ludovica Di Gresy, la 22enne indicata come presunta nuova fiamma di Fedez in un'intervista al Messaggero - Abbiamo iniziato a frequentarci come amici, niente di più».

Poi il 9 maggio scorso al Volt, club di Milano in cui si teneva il party dell’album di Capo Plaza, è uscito il loro primo video insieme: «Fedez sta con una bionda», titolavano i giornali. Ma non c'era niente di vero.