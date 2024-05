«Isola dei Famosi, Mediaset valuta cambio di programmazione e chiusura anticipata contro gli ascolti bassi». Cosa succede davvero

di Dajana Mrruku

C'è qualcosa che non convince. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi fa fatica decollare tra ritiri, infortuni ed espulsioni. La prima edizione sotto la guida di Vladimir Luxuria sta prendendo una piega che non sembra piacere molto agli autori e ai dirigenti Mediaset. La reazione dei vertici del Biscione non si sarebbe fatta attendere. Le indiscrezioni vanno dalla possibilità di cancellare il doppio appuntamento settimanale alla chiusura anticipata. Ma cosa c'è di vero?

Tutte le novità

Secondo fonti Leggo, i vertici Mediaset starebbero ragionando su un possibile spostamento di programmazione settimanale dal lunedì al martedì per poter dare maggiore spazio a Io Canto Family che dorvebbe debuttare il 13 maggio su Canale 5. Nel frattempo, la puntata del 6 maggio resta confermata, mentre traballa l'idea del doppio appuntamento settiamanale che porterebbe alla cancellazione della puntata del giovedì sera.

Infine, fonti Leggo possono affermare che la possibilità di una chiusura anticipata è del tutto esclusa e che la finale della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi si terrà nella settimana del 10 giugno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA