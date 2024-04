Isola, Samuel Peron compie 42 anni. La dolce dedica della compagna Tania Bambaci: «Buon compleanno al nostro leader!»

di Dajana Mrruku

Samuel Peron compie 42 anni il 21 aprile. Il maestro di Ballando con le Stelle si trova in Honduras dove sta affrontando la sua sfida sull'Isola dei Famosi. Durante l'ultima puntata andata in onda, il ballerino è riuscito a conquistare la medaglia di Leader della settimana che gli ha conferito dei bonus importanti. Sul suo profilo Instagram, invece, amici e parenti lo festeggiano con storie, foto e video. Tra di loro anche Tania Bambaci, la compagna con cui ha un figlio di un anno e mezzo. L'attrice ha voluto racchiudere il suo amore in un video con una dedica molto speciale per Peron.

La dedica di Tania

«Tanti auguri, papà. Buon compleanno, nostro Leader. Tania Bambaci nel video dove racchiude alcuni dei momenti più belli trascorsi con il compagno Samuel Peron e al loro figlio Leonardo, arrivato dopo un periodo di crisi.

«Nell'estate del 2021, dopo sette anni di amore e convivenza, io e Tania abbiamo iniziato ad allontanarci e a litigare sempre più spesso: lei mi accusava di trascurarla e di pensare solo al ballo. Io mi sentivo incompreso perché lei sa quanto è importante il lavoro per me. Stavamo per lasciarci ma poi il desiderio di non perderci è stato più forte di tutto e ci siamo ritrovati. C’è voluto del tempo, perché la crisi era profonda, ma ci siamo riusciti e adesso ci amiamo più di prima», aveva rivelato in una vecchia intervista Samuel Peron, poco prima di annunciare l'arrivo del loro primogenito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Aprile 2024, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA