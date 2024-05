Giorgia Soleri e gli appuntamenti con gli uomini su siti di incontri e Tinder: «Viva il sesso quando il consenso è libero»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha pubblicato una nuova foto, che risale all'estate scorsa a Stromboli, sul proprio profilo Instagram. Indossa un bikini nero, è al timone di una barca, sorride e ha gli occhi chiusi. La didascalia che accompagna l'immagine recita: «My type of uniform» ovvero «La mia uniforme ideale». Il post ha riscosso enorme successo tra i fan di Giorgia che, oltre alle migliaia di like hanno lasciato anche centinaia di commenti in cui si complimentano con l'influencer per il fisico. Uno in particolare ha attirato l'attenzione dell'attivista.

Il commento di Giorgia Soleri

Il nuovo post Instagram di Giorgia Soleri non è certo passato inosservato e nemmeno il commento di una fan. L'influencer, spesso tramite i propri canali social, ha parlato di siti di incontri o di app per appuntamenti e una ragazza le ha chiesto: «Giorgia ma quando tu esci con uomo che trovi su Tinder, da donna famosa, come funziona? Cioè tipo non ti dà fastidio che lui sappia chi tu sei e possa dire cose in giro? Me lo chiedo spesso come sia la vita sentimentale». Quindi, Giorgia ha risposto: «Hahah ma io mica son famosa, esser famosi è un’altra cosa! Comunque di base non ci penso, anche perché cosa può dire, che abbiamo sc***? E anche se fosse? Sai che scoop! Viva il sesso (quando il consenso è libero, chiaro ed entusiasta)!».

Giorgia e i David di Donatello

Giorgia Soleri ha seguito la premiazione dei David di Donatello che si è tenuta ieri a Cinecittà.

