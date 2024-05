Sanremo 2025, Carlo Conti conduttore e direttore artistico per i prossimi due anni. È la sua quarta volta sul palco dell'Ariston

di Redazione web

I "Conti" tornano sempre. La voce si faceva sempre più insistente ma ora è ufficiale: né Alessandro Cattellan, né nessun altro: a cavalcare il palco dell'Ariston del Festival di Sanremo 2025 sarà Carlo Conti. L'annuncio al Tg1: «Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea».

Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma «di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità», annuncia la Rai in una nota.

