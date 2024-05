Terremoto Campi Flegrei, scossa 4.4 avvertita in tutta Napoli: panico e gente in strada. Sisma più forte degli ultimi 40 anni

Sciame sismico ai Campi Flegrei. La prima forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 19.51. L'epicentro in zona Campi Flegrei. Sono seguite poi almeno altre quattro scosse, la più intensa alle 20.10, di magnitudo 4.4 a una profondità di tre chilometri: si tratta del terremoto più forte degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito distintamente non solo nell'area flegrea, ma anche a Napoli centro e in numerosi quartieri della periferia. Molta gente è uscita in strada per lo spavento.

Terremoto Campi Flegrei oggi, paura anche a Napoli: «Il più forte mai sentito, i muri tremavano»

Terremoto a Napoli, l'epicentro ai Campi Flegrei

L'ultima scossa, quella di 4.4, è stata avvertita non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell'hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni pure da Afragola.

Lo sciame sismico

I Campi Flegrei erano già stati interessati stamani da uno sciame sismico, la cui scossa principale era stata di magnitudo 2.3, alle 8.50.

«Si tratta di uno sciame sismico con i terremoti più forti il primo di magnitudo 3.5 mentre, in secondo in via preliminare che abbiamo rilevato è stato di magnitudo 4.4. Abbiamo, poi, registrato altri sisma di potenza minore», ha dichiarato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano a Il Mattino.

Segnalate crepe e cadute cornicioni

Alla sala operativa dei vigili del fuoco sono giunte alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni nelle zone prossime all'epicentro dei terremoti avvenuti in serata ai Campi Flegrei. Nessun danno alle persone. Sono in corso le verifiche sul territorio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA