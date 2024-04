Giorgia Soleri, a letto presto con la sua Carlotta: «Sto veramente invecchiando»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha sempre dichiarato che uno degli aspetti migliori di vivere da sola è sicuramente il fatto che può andare a dormire presto la sera o, comunque, sdraiarsi nel suo letto a guardare serie tv o a coccolare la sua cagnolina Carlotta e i suoi tre gatti.

L'attivista poi, sempre in modo ironico, scherza sul fatto che non è più abituata a "fare serata" e quindi a rientrare alle prime luci del mattino e secondo qualcuno questo potrebbe essere sinonimo di "vecchiaia".

A lei, però, non interessa e ribadisce forte e chiaro il concetto anche in una delle ultime storie Instagram pubblicate sul proprio profilo.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha pubblicato una simpatica storia Instagram in cui mostra l'immagine di un gatto tra le coperte e scrive: «Comunque sto proprio invecchiando per sono le 21.02 di venerdì sera, io sono sdraiata a letto circondata dai miei animali e mi sento grata, al posto giusto e nel momento giusto». Poi, Giorgia scrive: «Buonanotte così» e mostra il tenero musetto della sua cagnolina che sbuca dalle coperte.

L'influencer ha sempre spiegato che i suoi amici a quattro zampe le danno tanta felicità e serenità e che non potrebbe proprio fare a meno di loro.

L'amore di Giorgia per gli animali

Attraverso il proprio profilo Instagram, Giorgia Soleri affronta spesso argomenti e tematiche serie come, ad esempio, le malattie croniche che riguardano il corpo femminile. Tuttavia, l'influencer esprime spesso anche pareri in merito al rispetto e all'amore per gli animali che sono compagni di vita molto preziosi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA