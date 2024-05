Noemi Bocchi e Francesco Totti in Australia tra koala e canguri. E la "foto di gruppo" è un vero spasso

di Redazione web

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono partiti per una vacanza all'insegna dell'avventura e del divertimento.

In questo momento, la coppia si trova in Australia e sta documentando tramite post e storie Instagram il proprio soggiorno in mezzo alla natura e agli animali che la abitano. L'ultima immagine pubblicata dalla fidanzata dell'ex capitano della Roma è piaciuta davvero tanto ai fan che si sono divertiti a osservare le espressioni dei due piccioncini.

La "foto di gruppo"

Noemi Bocchi ha pubblicato una nuova storia nel proprio profilo Instagram in cui è insieme a Francesco Totti e... a diversi canguri. Il gruppo di animali tipici dell'Australia è davanti alla coppia che, intanto, sorride (un po' dubbiosa) verso l'obiettivo. Noemi non aggiunge alcuna didascalia alla foto che è simpatica già così, non servono parole. La 35enne romana ha, poi, postato una serie di nuove foto sul proprio profilo social: è in compagnia di un koala particolarmente disponibile a lasciarsi immortalare. Noemi, accanto agli scatti ha semplicemente scritto: «Australia».

I viaggi di Noemi Bocchi e Francesco Totti

Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno viaggiando moltissimo insieme e sono stati in diversi Paesi anche con i rispettivi figli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA