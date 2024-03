Giorgia Soleri: «Come sto? Sempre una me***». Cos'è successo

di Redazione web

Giorgia Soleri si confida spesso con i suoi follower su Instagram ai quali racconta tutto ciò che le capita, che siano belle esperienze o nuovi progetti di lavoro. Nelle scorse ore, l'influencer ha spiegato ai fan che sarebbe andata a fare una visita per alcuni dolori insopportabili al collo. Quindi, un utente le ha chiesto come stesse e cosa le avesse detto il medico. Giorgia ha risposto con un messaggio molto lungo in cui spiega quali siano le sue condizioni di salute.

Poi, l'attivista chiede ai suoi fan di mandarle "positive vibes" in questo momento delicato e di farle sentire la loro vicinanza.

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha postato nelle proprie storie Instagram un messaggio in cui spiega: «Cuori di panna, come sto? Sempre una me***. Il medico mi ha prescritto una risonanza magnetica alla colonna cervicale prima di iniziare qualsiasi terapia. Visto che oggi la cefalea è peggiorata tanto da portarmi ad avere nausea, vomito e giramenti (di testa, ma anche di co***) abbiamo accantonato il Voltaren in compresse che, comunque, era totalmente inutile visto che il dolore non migliorava di una virgola e siamo tornati agli oppioidi.

Giorgia Soleri e il benessere psicofisico

Giorgia Soleri si confronta spesso con i suoi follower sul tema della salute, sia fisica che psichica. L'attivista affronta spesso discorsi che hanno a che fare con il benessere in generale e che appassionano e, a volte riguardano direttamente, molti dei suoi fan. In tanti la seguono proprio perché, anche con medici e specialisti, tratta questioni che non tutti analizzano sui social.

