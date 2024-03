Giorgia Soleri e il disturbo dell'attenzione: «Ce la metto tutta per imparare a gestire i soldi, ma...». Cos'è ADHD

di Redazione web

Giorgia Soleri non ha mai nascosto i problemi di salute contro cui ha combattuto in passato e che fanno ancora parte della sua vita. Ultimamente, nelle sue storie social, l'attivista ha raccontato ai fan di soffrire del Disturbo da deficit di attenzione/iperattività, ADHD. L'ammissione le ha fatto scoprire che tanti altri ragazzi e ragazze soffrono del suo stesso disturbo.

⁠⁠Giorgia Soleri: «La malattia non mi permette di fare viaggi troppo lunghi»

Cosa ha raccontato Giorgia Soleri

«Io che all'alba dei (quasi) 30 anni ce la metto tutta per imparare come si gestiscono i soldi da adulti ma mi bastano due ore di discorso su educazione finanziaria e burocrazia per finire così» e mostra la sua espressione perplessa. «Spoiler: in sovraccarico», scrive Soleri, aggiungendo: «La diagnosi di ADHD ha dato un senso anche al mio rifiuto e alla mia incapacità nel comprendere qualsiasi meccanismo legato a economia, percentuali, risparmi ecc...». L'attivista ha, poi, pubblicato un selfie in cui fissa un punto nel vuoto: «Ora, sono in piena paralisi ADHD, a fissare il vuoto».

Cos'è l'ADHD

L’ADHD, il Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività, rientra nella categoria dei disturbi del neurosviluppo, gruppo di condizioni che esordiscono nel periodo dello sviluppo e si caratterizzano per un deficit che causa una compromissione nel funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo.

