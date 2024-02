Giorgia Soleri non sa più che fare coi suoi amici a quattro zampe: «Mi state uccidendo...»

Giorgia Soleri è un'influencer e un'attivista che si batte per i diritti delle minoranze e delle donne ma è anche una vera e propria amante degli animali che, nella vita, le hanno sempre portato tanta gioia. Qualche giorno fa, Giorgia ha accolto in casa la nuova arrivata, Carlotta, dalla quale proprio non riesce a stare lontana. E sembra che anche i suoi amati gattini vadano molto d'accordo con la bassottina.