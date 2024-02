Giorgia Soleri ha provato a ricontattare Damiano David? La gaffe dell'amica in comune e la story sparita da Instagram

di Redazione Web

La storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta al capolinea a inizio giugno 2023, dopo ben 6 anni di relazione stabile. L'amore tra i due era forte e sincero, ma anche aperto, come ha rivelato Giorgia stessa nel comunicato in cui annunciavano la loro rottura dopo i video diffusi sui social di Damiano che baciava un'altra ragazza in discoteca. Nessun tradimento, quindi, ma solo tanta sofferenza per un amore che sembrava sarebbe durato per molto molto tempo.

Qualche giorno fa, una scrittrice americana, amica di Damiano David, di Giorgia Soleri e di Dove Cameron, ha pubblicato una storia su Instagram molto sospetta.

La frecciatina

A riportare i rumor diffusi online ci ha pensato VeryInutilPeople sul suo profilo Instagram. Tea Hacic Vlahovic è una scrittrice e attivista americana, con origini croate che si trova in pianta stabile a Los Angeles dove esce spesso con Damiano David e la sua nuova fidanzata Dove Cameron.

Ad una prima lettura, il riferimento a Giorgia Soleri sembrava essere immediato: lei avrebbe riprovato ad avere contatti con Damiano dei Maneskin dopo la loro rottura, ufficializzata proprio a giugno, ma qualcosa non tornerebbe.

📸 | Damiano David, Giorgia and Tea Hacic out in Los Angeles yesterday. pic.twitter.com/QFzKyVIqMZ — Måneskin News (@ManeskinNews) November 25, 2021

Il retroscena

Secondo quanto riportato da Veryinutilpeople, ci sarebbero delle incongruenze. Il testo scritto da Tea potrebbe essere tradotto anche come “Stai componendo un testo (inteso come canzone) per la tua ex con la quale non ti senti da giugno” e questo potrebbe essere una frecciatina verso Damiano stesso, anche lui presente alla cena con spettacolo, come si sente dalla voce del cantante in sottofondo.

La storia è stata poi rimossa qualche ora dopo, probabilmente perché finita al centro di gossip.

Giorgia Soleri e Damiano David non hanno confermato, né smentito nulla, lasciando cadere ogni voce e godendosi la loro nuova vita.

