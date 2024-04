Meteo, tempesta Sancho in arrivo: dove e quando pioverà. Nuovo calo delle temperature, le previsioni fino al primo maggio

Nuova perturbazione atlantica in arrivo. È la Tempesta Sancho, così è stata ribattezzata in Spagna dall'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Le previsioni indicano che raggiungerà la penisola iberica già da questo venerdì (26 aprile). Porterà forti piogge per tutto il fine settimana e temperature invernali in molte zone del paese.

L'Aemet avverte che è possibile che l'instabilità continui anche la prossima settimana, soprattutto nell'area del Mediterraneo, con le piogge che rimarranno in Spagna fino al 1°maggio, quando potrebbero spostarsi verso l'Italia. Quali conseguenze? Scopriamolo insieme con le indicazioni di 3bmeteo.