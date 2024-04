Maltempo, frana sull'autostrada in Friuli: tre auto coinvolte, tratto chiuso. Allerta meteo in 10 regioni

di Redazione web

Una Pasquetta instabile dal punto di vista del meteo e il maltempo, oltre a condizionare le scelte degli italiani per la festività, continua a provocare danni e disagi. L'ultimo, una frana sull'Autostrada A 23 in Friuli.

Frana sull'autostrada

L'autostrada A23 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per una frana caduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro (Udine). A causare il distacco di rocce sono state le intense piogge abbattutesi nella zona nelle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi, appunto, e da grossi massi. A causa dello smottamento tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Udine, intervenuti insieme con le squadre dei distaccamenti di Gemona e di Tarvisio.

#Udine, dalle 6.45 #vigilidelfuoco impegnati sull'autostrada #A23, al km 64, per una frana dopo la galleria Campiolo: i detriti hanno invaso la carreggiata, nessun veicolo colpito dai massi. Intervento in corso, autostrada chiusa in entrambe le direzioni [#1aprile 9:30] pic.twitter.com/ujtPbbsFNf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2024

I soccorritori si sono sincerati innanzitutto che nei tre veicoli rimasti bloccati non vi fossero persone ferite.

Frana sulla statale tra Veneto e Trentino

Solo ieri un'altra frana provocata dal maltempo ha interessato la statale 350, che collega il Veneto con il Trentino. La caduta di un masso di grandi dimensione, avvenuta tra le province di Trento e Vicenza nel comune di Folgaria (Trento), è stata causata molto probabilmente dalla pioggia caduta dal pomeriggio precedente e per tutta la notte.

Allerta meteo

Allerta maltempo arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Valle d'Aosta; gialla in altre 7 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Lombardia, torna il sole a Milano

Resta ancora instabile il meteo in Lombardia ma l'ondata di maltempo prevista per Pasqua sulla regione è in attenuazione e le piogge della notte sono state meno intense di quanto previsto. Anche il vento non ha causato i danni che aveva provocato sabato notte e a Milano questa mattina è tornato il sole. E' rimasto sempre sotto il livello di attenzione il Seveso mentre il Lambro si è avvicinato alla soglia dei 2 metri, ma comunque sempre lontano da quella di esondazione dei 3 metri. Nessuna segnalazione particolare da parte dei Vigili del fuoco, decisamente più impegnati sabato notte quando avevano effettuato decine di interventi per rimuovere alberi e piante, così come dalla Polizia Locale. Rientra quindi l'allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e l'allerta di livello giallo (ordinaria) per vento forte e temporali diramata ieri dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione.

