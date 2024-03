Maltempo a Milano, attese raffiche di vento a 90 km all'ora: «Non sostare sotto alberi o impalcature»

di Mario Landi

Anche a Milano è attesa una notte di maltempo, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 90 km/h. Dopo il bollettino diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, si è riunita l'Unità di crisi locale del Comune di Milano, presieduta dagli assessori alla Sicurezza, Marco Granelli, e all'Ambiente e Verde, Elena Grandi. Per tutta la notte è prevista una allerta arancione (moderata) per rischio idrogeologico e una allerta di livello giallo (ordinaria) per vento forte e temporali. In particolare, come si legge in una nota di Palazzo Marino, «per quanto riguarda la zona del nodo idraulico di Milano, le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità tra i 70 km/h e i 90 km/h».

Dal Comune raccomandano «di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende» e invitano «a provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 20:02

