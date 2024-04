Kate e William, la foto ufficiale per l'anniversario di matrimonio: «13 anni fa, oggi». I sudditi: «Lei è bellissima»

di Sara Orlandini

I duchi di Cambridge e Galles, William e Kate Middleton, festeggiano 13 anni di matrimonio. I due sono anime gemelle e lo si è visto fin dal primo momento in cui si sono conosciuti. La coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell'Abbazia Westminster a Londra. La loro, già solida, storia d'amore si è rafforzata ancora di più in questi anni in cui hanno affrontato tante sfide: dalle accuse di razzismo da parte dei duchi di Sussex alla diagnosi choc di cancro di Re Carlo III e della stessa Middleton.

Il matrimonio di William e Kate

Le nozze dei futuri sovrani sono considerate tra le più belle della storia della monarchia inglese e non solo "per la forma" (abiti, invitati e cerimonia) ma anche per la storia d'amore che i due hanno coronato. Per festeggiare i 13 anni di matrimonio, la pagina ufficiale dei duchi di Galles e Cambridge ha condiviso un romantico post con uno scatto di quel giorno: «13 anni fa, oggi!».

La frase di William a Kate

Uno dei momenti più iconici del "Royal Wedding" di William e Kate, fu sicuramente quello in cui lo sposo stava attendendo la sposa.

