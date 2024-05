Chiara Ferragni, il rientro a Milano da Dubai: «Gli occhi sono felici». Poi l'annuncio a sorpresa

di Redazione web

Chiara Ferragni ha trascorso le ultime 24 ore a Dubai negli Emirati Arabi che ha spesso visitato anche insieme ai suoi bambini Leone e a Vittoria. L'influencer, tramite le sue storie Instagram, ha spiegato ai fan che era lì per alcuni progetti e novità importanti, anche se, non ha fatto sapere di che cosa si tratta. In uno degli ultimi video che ha pubblicato sul proprio profilo, l'imprenditrice è su un volo diretto a Milano e sembra essere contenta, come lei stessa scrive. Questa sera, poi, Chiara parteciperà a un evento.

Christian Rosiello, chi è il "bodyguard" assunto da Fedez: ultras del Milan e allenatore di kick boxing

Chiara Ferragni annuncia il nuovo evento sui social

I fan di Chiara Ferragni che la conoscono ormai da qualche tempo sanno bene che quando non rivela subito i suoi progetti o ciò a cui sta lavorando significa che c'è qualcosa di "grosso" che bolle in pentola. Così, i suoi 29 milioni di follower non vedono l'ora di scoprire quale sarà la sua prossima mossa, anche per riguadagnare un po' di credibilità persa dopo il "pandoro-gate".

Chiara Ferragni e i social

Dopo lo scandalo dei pandori di cui è stata protagonista, Chiara Ferragni ha perso più di 700 mila follower sul proprio profilo Instagram. Instagram che, secondo molti, non sarebbe più il suo regno ma un territorio da riconquistare. L'influencer, ora, sembra anche più serena rispetto a qualche settimana fa quando, oltre ai problemi aziendali, stava affrontando anche quelli sentimentali dovuti alla separazione da Fedez.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA