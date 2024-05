«Lavoro da 9 anni su una nave da crociera: ecco le 5 cose più intelligenti da fare per godervi al meglio la vacanza»

Viaggiare, viaggiare, viaggiare. Per molti questo è il modo più immediato e completo di aprirsi al mondo e ampliare la propria prospettiva. Non si tratta semplicemente di vedere nuovi posti e assaggiare cibi mai mangiati prima ma di fare esperienza di culture ed esistenze diverse dalle nostre, di assorbirne gli insegnamenti e allargare in modo permanente i confini della nostra mente. Sempre più persone decidono di farlo con una crociera, un modo di vivere più realtà in poco tempo, anche se forse non con lo spirito d'avventura che alcune mete meriterebbero.

La crociera è un'ottima soluzione soprattutto per famiglie grandi o con bambini piccoli e per i più anziani. Una sorta di villaggio (con teatro, piscine, giochi, ristoranti) che porta il passeggero a toccare molte città in un lasso di tempo breve. La spesa però non è così contenuta. E allora per migliorare l'esperienza è utile seguire qualche consiglio di chi ne sa di più.

La 28enne Lucy Southerton lavora su una nave da crociera da nove anni e ha deciso quindi di utilizzare i social (ma anche il suo canale YouTube Cruising As Crew) per informare le persone su tutto ciò che riguarda il mondo di queste gigantesche navi, che ogni giorno trasportano migliaia di persone in giro per il mondo. Come farlo se non con una top five? Anzi, non proprio una classifica, ma una lista delle cinque cose più intelligenti da fare quando si è in crociera.