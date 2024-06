«Lavoriamo 7 giorni su 7 da mesi, al mio collega adolescente non hanno dato il giorno libero nemmeno per il diploma: che schifo»

di Hylia Rossi

Lavorare per vivere o vivere per lavorare? L'equilibrio tra vita privata e professionale è sempre più spesso motivo di acceso dibattito, in Italia e nel mondo. Negli ultimi anni, in effetti, e in particolare nelle nuove generazioni, si sta facendo strada una voglia pressante di inseguire la felicità anziché lo stipendio e la carriera, e ciò ha scatenato numerose lamentele (in particolare sui social) riguardo l'assenza di tempo libero, la poca elasticità degli orari e, in generale, le pessime condizioni di lavoro a cui si è sottoposti.

Un dipendente di Dana Incorporated, una società statunitense di prodotti per l'industria automobilistica, ha usato TikTok per raccontare la sua condizione, criticando un sistema che non tiene in considerazione il benessere delle persone: al suo collega, un ragazzo adolescente, non è stato concesso il giorno libero in occasione della cerimonia per il suo diploma.

Lavoro: le condizioni invivibili

«Al mio lavoro, al momento, ci stanno facendo lavorare 7 giorni su 7 - spiega l'uomo nel video pubblicato sul suo account TikTok -, e va vanti in questo modo da circa due mesi e mezzo.

Nello specifico, «questo ragazzino ha chiesto un giorno libero. Non le ferie, non voleva essere pagato, solo un giorno libero perché si deve diplomare. Gli hanno detto di no. Gli hanno fatto "Scusa, ma non sei ufficialmente assunto, quindi non hai le ferie, quindi non puoi prendere giorni liberi". E lui ha risposto che si doveva... si doveva letteralmente diplomare, era il giorno del suo diploma, "Voglio solo partecipare alla cerimonia del diploma". E loro "Scusa, ma non puoi"».

L'uomo spiega di aver voluto raccontare l'accaduto sui social nel tentativo di diventare virale e, magari, allargare la conversazione sulla questione: «Il mondo del lavoro negli Usa è una me**a - dice -. Terribile, davvero, davvero terribile. Anche solo lavorare tutta la settimana, per mesi, e poi ai dipedenti dai cinque giorni di ferie, e non puoi prenderti un giorno libero». Gli utenti si dicono totalmente d'accordo e scrivono: «Nessun lavoro vale tanto», «Bisogna normalizzare il fatto di "informare" l'azienda quando si prende il giorno libero, anziché chiederlo», «Forse il ceo dovrebbe essere costretto a essere lì otto ore al giorno, 7 su 7».

