« Crociera da 11mila euro prenotata un anno fa e cancellata il giorno prima di partire: non mi vogliono rimborsare, sono disperata»

Una vacanza prenotata con largo anticipo e del costo di circa 11mila euro, i bagagli già pronti e la voglia di prendersi finalmente il meritato riposo. Tutte le aspettative di Tiffany sono state improvvisamente tradite con una mail arrivata un giorno prima della data prevista per la partenza per la crociera.

La compagnia, infatti, le ha comunicato la cancellazione della prenotazione, senza troppi giri di parole. Come se la delusione non fosse già abbastanza cocente, la donna è stata informata del fatto che non riceverà alcun rimborso.

I vari ed eventuali contatti con il servizio clienti per cercare di risolvere la situazione nel miglior modo possibile, purtroppo, non hanno avuto successo, e Tiffany ha deciso di rendere pubblico ciò che le è successo e il nome della compagnia di crociere responsabile dell'accaduto tramite un video sui social.

Vacanza in crociera: problemi di prenotazione

«Molte persone mi hanno chiesto di fare un video per spiegare cos'è accaduto. Devo sforzarmi di ridere, altrimenti finisce che mi metto a piangere e divento pazza - dice Tiffany nella clip pubblicata sul suo account TikTok -. Ieri mattina ho ricevuto una mail da Carnival (la compagnia, ndr) che mi informava del fatto che due delle escursioni erano state cancellate, così ho chiamato la compagnia.

Se la mail già aveva causato agitazione, la conversazione successiva ha peggiorato le cose: «Mi hanno detto che le escursioni erano state cancellate perché era stata cancellata la prenotazione della cabina». A quel punto, Tiffany è in preda al panico dato che aveva iniziato a pianificare la vacanza, insieme alla sua famiglia, già dall'anno prima e avevano scelto, per l'occasione, la sistemazione più costosa, vale a dire la Presidential Excel Suite.

«Abbiamo passato quasi due ore e mezza al telefono e l'unica soluzione che erano disponibili a offrire consisteva in due cabine interne anziché la suite», dice Tiffany. Eppure, la donna non è disposta ad accettare la sostituzione a causa dell'enorme differenza di prezzo e servizi tra le due sistemazioni: avevano prenotato la più costosa e si sarebbero ritrovati con la più economica. «Abbiamo investito circa 15mila dollari (quasi 14mila euro) in questa vacanza, incluse le escursioni. La camera era 12mila o 13mila dollari, più le escursioni e 2mila dollari per i voli», dichiara.

Infine, ammette: «Non ho mai nemmeno immaginato che non mi rimborsassero la cifra spesa. Avete cancellato la mia crociera per errore... e non mi ridate nemmeno i soldi». Il motivo della cancellazione, infatti, è stato attribuito dal servizio clienti a un errore del sistema.

