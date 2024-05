​«Stanchi di chiedere ferie al capo, ci siamo licenziati e messi in proprio: pronti a partire per una crociera da 65mila euro con le nostre 3 figlie»

di Redazione Web

A volte tutto ciò che ci separa dalla felicità è il coraggio di rinunciare a ciò che è familiare e conosciuto per muovere i primi passi verso la vita che vogliamo. Non è dato sapere se i cambiamenti saranno positivi o negativi, se sarà necessario saltare diversi ostacoli e se la vista dal traguardo si rivelerà soddisfacente. Eppure, lanciarsi all'avventura senza certezze può fare la differenza tra un'esistenza mediocre e una quotidianità di gioia.

Tiffany e Mark Baker, di 38 e 40 anni, hanno deciso di saltare. Stanchi del loro lavoro nell'ambito della finanza, di quel posto sicuro, di quei turni dalle 9 alle 17 e di dover sempre chiedere i giorni di ferie al proprio capo per potersi rilassare, i due si sono licenziati e messi in proprio, per poi investire 70mila dollari (circa 65mila euro) in una crociera in giro per il mondo insieme alle loro tre bambine.

La nuova vita: lavoro in smart e crociera

Per la coppia era arrivato il momento di vivere la vita a modo loro, come riporta il New York Post, e lo hanno fatto senza riserve. Dall'ambito della finanza si sono spostati a quello immobiliare e ora non hanno più bisogno di chiedere giorni di ferie al capo: sono loro a gestire il proprio tempo e il lavoro... mentre girano il mondo insieme alle tre bambine, Giulietta di nove anni, Penelope di sette e Delia di sei.

La decisione è stata presa nel 2019 e ora mamma e papà sono riusciti a mettere da parte i soldi sufficienti per potersi effettivamente permettere il viaggio di una vita: una crociera di cinque mesi che permetterà alla famiglia di visitare 50 porti in 21 Paesi, tra cui Singapore, Australia, Africa e Europa.

Il costo è stato di circa 65mila euro. Hanno prenotato due cabine e hanno da parte altri 10mila dollari per tutto ciò che non è incluso nel pacchetto già acquistato. «Questa crociera era uno dei nostri obiettivi, quelli a cui ogni tanto pensi e dici "uno di questi giorni prendiamo le bimbe e ci imbarchiamo" - dice Mark -. Tiffany aveva già piantato il seme mentre eravano in vacanza in Louisiana, a New Orleans, e fa "perché non partiamo adesso per la crociera?". Così abbiamo cominciato a organizzare».

La coppia ha iniziato il proprio viaggio lasciando un lavoro con uno stipendio a 6 cifre per assicurarsi un migliore equilibrio tra vita privata e profesionale, dice Tiffany: «Non ci andava a genio il fatto di dover sempre chiedere il permesso per un giorno di ferie». Così si sono dati al mercato immobiliare e oggi hanno 35 proprietà che affittano, sia case per famiglie che locali commerciali. «Abbiamo ristrutturato una cosa come 50 case negli ultimi cinque anni - dice Mark - e questa cosa ci ha permesso di cominciare ad affittare».

Secondo le stime di Mark, il guadagno è di circa 20mila dollari al mese, grazie agli affitti. In passato, la famiglia ha vissuto in Europa per quattro anni, poi a Bali, dove vorrebbero tornare in crociera. Le tre bambine sono già esperte viaggiatrici e sono davvero emozionate per la partenza: «Sono nate tutte in Paesi diversi, ovvero l'Italia, gli Stati Uniti e il Giappone. La più grande, di nove anni, è al suo quinto passaporto», dice Tiffany.

