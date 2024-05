Vacanze in arrivo, i consigli dell'"esperto" prima del viaggio in auto: «Controllate sempre queste 5 cose»

di Redazione Web

Arriva il periodo delle vacanze e dopo la lunga attesa è meglio essere sicuri che tutto vada come deve andare e ridurre gli imprevisti al minimo. Ad aiutare ci pensa Bo, un uomo che ha deciso di adottare "in massa" e ora si ritrova ben 3.6 milioni di figli, vale a dire il numero dei suoi follower su TikTok. L'uomo, infatti, usa i suoi account social per condividere con tutti coloro che ne hanno bisogno le sue conoscenze: «Sono un normale papà che vi insegnerà ciò che ho insegnato ai miei bambini», e tra queste conoscenze c'è anche il classico "check" da fare all'auto prima di partire per un viaggio.

«Non essere la ragione per cui qualcuno riceverà "quella chiamata" - scrive Bo nella didascalia del video -. Prima di tutto la sicurezza, poi il divertimento. Con amore, papà».

I 5 controlli da fare

Prima di tutto, Bo dichiara che è bene controllare la pressione di tutti e quattro gli pneumatici: «Ci vuole poco, giusto un paio di minuti, e questo attrezzo.

Il secondo controllo da fare riguarda il livello dell'olio: «Dovete assicurarvi che sia tra il segno alto e quello basso - dice il papà mentre fa la dimostrazione nella clip - e non deve essere troppo scuro. Se è davvero scuro o troppo basso, allora vi converrebbe cambiarlo prima di partire».

Per quanto riguarda il terzo step, Bo consiglia di assicurarsi di aver riempito il liquido dei tergicristalli: «Soprattutto di questa stagione ci sono molti insetti che svolazzano, quindi controllate prima di partire». In effetti, è sempre meglio essere certi di avere una buona visibilità, quando si guida.

Il controllo successivo è relativo all'attrezzatura di emergenza. Partire per le vacanze dovrebbe dar modo di rilassarsi, e per farlo al meglio è bene avere tutto ciò di cui potremmo aver bisogno quando siamo lontani da casa: «Non dimenticate nulla, tra cui i cavi di avviamento, il kit per cambiare le gomme, e poi... la ruota di scorta è bella gonfia?».

Indimenticabile, poi, in ogni viaggio... è la pazienza: «Non scordatevi di portarvela dietro, se partite... Ci saranno un sacco di persone in strada, alcune delle quali non sanno bene dove stanno andando, altre che non sanno guidare bene. Dovete essere pazienti, voglio che torniate a casa tutti interi». A Bo sono arrivati migliaia di commenti grati, quasi tutti uguali: «Grazie, papà».

