Crociera cristiana «per chi ama Gesù e i viaggi»: una vacanza "santa" senza alcol, droghe e balli provocanti

Una crociera cristiana, diversa dalle altre e adatta «a tutti i giovani adulti che amano Gesù e i viaggi», che consiste in cinque giorni di mare sulla nave Liberty of the Seas della compagnia Royal Caribbean. Si tratta di una proposta decisamente originale che, per rispettare i valori cristiani, propone varie attività che permettano di divertirsi senza alcol, droghe, fumo e serate di balli provocanti in discoteca. Le regole sono particolarmente severe e per chi non dovesse rispettarle è già pronta una multa di 500 dollari ogni volta che se ne infrange una.

Sul sito web è presente un dettagliato programma del viaggio, con serate a tema e tanto altro. Tanti utenti, sui social, hanno trovato particolarmente curiosa la proposta e hanno inondato il video di presentazione di commenti ironici, mentre altri si sono detti curiosi e pronti a imbarcarsi.

La crociera cristiana

«Living Water Young Adults Christian Cruise è un ritiro di 5 giorni fondato su Cristo e riempito da Gesù Cristo che si tiene su una nave da crociera! La nostra intenzione, con questo ritiro, è quella di disconnetterci per poterci riconnettere col Signore - è scritto sul sito - in modo da raggiungere una comprensione ancor più profonda delle acque che lui ci ha donato, il tutto divertendoci da matti in comunione con gli altri e creando memorie che restano per sempre! Ci saranno regali esclusivi, eventi, attività, speaker, sessioni di preghiera e tanto altro!».

L'offerta è riservata a tutti i giovani adulti, dai 18 ai 30 anni, che hanno «sete di Gesù» e sono disposti a rispettare quattro regole principali.

Inoltre, è proibito a persone di sesso opposto entrare nelle rispettive cabine per «mantenere un ambiente in cui siano rispettati i principi della purezza e della modestia». Dato che la crociera vuole provvedere alla «crescita spirituale, alla comunione e alla connessione con Dio e gli altri», non saranno organizzate serate in discoteca, che includono «valori lontani da quelli descritti quali eccessi di alcol, balli provocanti ed esposizione a influenze profane».

D'altro canto, ci saranno serate a tema "Giardino dell'Eden", in cui è possibile indossare i propri outfit floreali preferiti, "Jesus Revolution", ispirata agli anni '70, e tante altre attività dedicate a Gesù, tra cui «battesimi».

